‘Uitstel heropenen hoger onderwijs zou onacceptabel zijn’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt het onacceptabel als de heropening van hogescholen en universiteiten opnieuw wordt uitgesteld. Volgens de planning zouden de onderwijsinstellingen over twee weken (op 26 april) de deuren weer openen. Zondag kwam naar buiten dat het kabinet geplande versoepelingen wil uitstellen. Het is nog onduidelijk of dit ook voor de heropening van het hoger onderwijs geldt.

“Het water staat studenten aan de lippen. Ze zitten sinds half december dag in dag uit achter de laptop. De rek is er echt uit”, zegt Lyle Muns, voorzitter van de LSVb.

Volgens de studentenvakbond kan het hoger onderwijs op een veilige manier open met een fysieke les in de week en op anderhalve meter. Ook zijn er massaal zelftesten ingekocht om te verspreiden onder studenten. “In het najaar was het hoger onderwijs beperkt open en zijn er geen clusters ontstaan op hogescholen en universiteiten. Met zelftesten kunnen we het extra veilig maken. Er zijn geen excuses meer om niet op 26 april open te gaan”, aldus Muns.