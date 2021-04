Run op kaartjes dierentuinen voor proefopening

Voor de kaartjes voor de driedaagse proefopening van Artis is maandagochtend veel belangstelling. Vlak na het begin van de kaartverkoop om 10.00 uur klapte de website eruit. Na een klein half uur was die weer in de lucht, liet een woordvoerder weten.

Ouwehands Dierenpark in Rhenen start woensdag als eerste dierenpark met de proefopening. De kaartjes voor zaterdag en zondag zijn al uitverkocht. Woensdag zit bijna helemaal vol en ook voor donderdag zijn al tijdslots uitverkocht. Vrijdag is de dierentuin niet open. Ouwehands mag 2000 bezoekers per dag binnenlaten.

Artis doet komend weekend op vrijdag, zaterdag en zondag mee met Testen voor toegang, waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest een bezoek mogen brengen.

Per dag kunnen er 5000 mensen in Artis terecht. Ze reserveren een kaartje voor een tijdvak. De bezoekers moeten in het park 1,5 meter afstand houden en in binnenruimtes een mondkapje dragen.

Blijdorp in Rotterdam en GaiaZOO in Kerkrade gaan later deze maand een paar dagen op proef open.