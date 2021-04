Ziekenhuizen: uitstel versoepelingen verstandig van kabinet

Het kabinet heeft een verstandig besluit genomen met het uitstel van de versoepelingen. Dat zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) in het NOS Radio 1 Journaal.

“Het is een verstandig besluit van het kabinet om de versoepelingen minstens met een week uit te stellen. In andere landen om ons heen wordt gesproken van half mei, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Maar daar zijn ze al verder met de vaccinatiecampagne. Dat is cruciaal”, aldus Melkert.

Vorige week kwamen berichten naar buiten dat het kabinet onder meer de terrassen wilde openen op 21 april. Ziekenhuizen drongen er echter op aan om de versoepelingen uit te stellen. De besmettingscijfers blijven bijzonder hoog. Zondag meldde het RIVM nog 8288 nieuwe coronagevallen. Ziekenhuizen stromen vol en behandelen bijna 2500 coronapatiƫnten. De ic-capaciteit van ziekenhuizen is enkele dagen geleden nog verder uitgebreid.

Er waren ook zorgen omdat niet al het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd. Melkert is blij dat daar nu verandering in komt. Het kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel om te voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.