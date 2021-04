Aantal positieve coronatesten stijgt weer na dip rond Pasen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week weer iets toegenomen. Het ligt nu weer ongeveer op hetzelfde niveau als voor Pasen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 51.240 positieve testresultaten geregistreerd, 6 procent meer dan een week eerder.

Rond de paasdagen daalde het aantal vastgestelde coronagevallen kortstondig: het waren er in een week tijd 7 procent minder dan een week eerder. Het aantal afgenomen testen lag ook 10 procent lager. Deze week is daar weinig aan veranderd: net als een week eerder lieten iets minder dan een half miljoen mensen zich testen bij de GGD. Wat wel steeg, is het percentage positieve testen: dat ging van 8,9 procent naar 9,6 procent.

In de afgelopen week zijn 174 mensen aan Covid-19 leden overleden. Vorige week werden 142 sterfgevallen geregistreerd.

In de ziekenhuizen bleef de instroom van coronapatiënten relatief hoog. In totaal werden 1700 nieuwe patiënten opgenomen, op de intensive cares kwamen 386 ernstig zieke mensen binnen met Covid-19. Die aantallen zijn vergelijkbaar met een week eerder. Het RIVM ziet in de meeste leeftijdsgroepen een toename, maar 80-plussers komen steeds minder vaak met coronaklachten in ziekenhuizen terecht. Dat is te danken aan het vaccinatieprogramma, aldus het instituut.

De oudste Nederlanders lopen het virus steeds minder vaak op. Onder kinderen tot 12 jaar daalde het aantal besmettingen afgelopen week licht. In de groep van 60- tot 80-jarigen, van wie er ook steeds meer zijn gevaccineerd, bleef het aantal besmettingen afgelopen week nagenoeg gelijk.

Ook het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is amper gewijzigd. Het RIVM becijfert het nu op 0,97. Dit getal is gebaseerd op de situatie van 29 maart. Het wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen, gemiddeld 97 anderen besmetten. Het R-getal stond vrijdag op 0,96.

Het RIVM benadrukt nog eens dat mensen met klachten zich door de GGD moeten laten testen. Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan de PCR-testen die door professionals worden afgenomen. Een zelftest is alleen bedoeld als “extra zekerheid” voor mensen zonder klachten. Het instituut voegt er nog een waarschuwing aan toe: “Let er op dat je alleen zelftesten gebruikt van fabrikanten die toestemming hebben gekregen van de overheid om deze zelftest in Nederland aan te bieden.”