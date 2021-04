Amsterdamse ex-commissaris hoort vonnis in ‘kaartjeszaak’

De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen Ad Smit, oud-politiecommissaris in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel tegen de 68-jarige Smit geëist, wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Volgens het OM deelde de voormalig districtschef jarenlang onder meer kaartjes voor Ajax uit aan familie en vrienden, op kosten van de politie, en ging hij te werk als “een ware ticketmachine”.

Behalve met voetbalkaartjes zou Smit ook met tickets voor concerten in de Ziggo Dome en met diners hebben gestrooid. Volgens justitie heeft bijna 50.000 euro aan politiegeld verduisterd. De Nationale Politie eist dat geld in het kader van de strafprocedure terug. In 2018 kreeg Smit na 44 jaar politiedienst oneervol ontslag. Hij was een bekend politiegezicht in Amsterdam.

Smit erkent dat hij niet altijd even handig heeft geopereerd maar spreekt tegen dat hij iets heeft gedaan wat niet mocht. Ook wees hij erop dat iedereen, ook de korpsleiding, wist hoe hij opereerde en hebben functionarissen bij politie en justitie ervan meegeprofiteerd.

Volgens het OM heeft Smit zijn macht als hoge politieman misbruikt en had juist hij vanuit die positie moeten wat wel en want niet door de beugel kan.

De zaak tegen Smit gaat ook over het vervalsen van de handtekening van zijn ex-vrouw op twee leenovereenkomsten. De oud-commissaris heeft daar tijdens de zitting niet over willen verklaren.