De Jonge hoopt nog altijd op inzetbaarheid Janssen-vaccin

Zorgminister Hugo de Jonge hoopt nog altijd het coronavaccin van Janssen te kunnen inzetten. Als ook dat in Leiden ontwikkelde vaccin wegens een verhoogd risico op tromboseklachten in de ban wordt gedaan, “hebben we een probleem”, erkent hij. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken, benadrukt De Jonge.

Johnson & Johnson, het Amerikaanse moederbedrijf van Janssen, schortte donderdag de levering van zijn vaccin in Europa tot nader order op. Ook in de Verenigde Staten wordt het voorlopig niet gebruikt, nadat bij een aantal gevaccineerden gevaarlijke bijwerkingen waren opgetreden.

Eerder traden die bijwerkingen ook op na toediening van het vaccin van AstraZeneca, dat een vergelijkbare werking heeft. Vorige week besloot het kabinet om die reden het AstraZeneca-vaccin niet langer aan te bieden aan mensen onder de 60 jaar.

Tot dusver heeft dat niet geleid tot vertraging of grote verschuivingen in de vaccinatiecampagne, zegt De Jonge. Maar: “als Janssen een vergelijkbaar advies krijgt, dan wordt de puzzel moeilijker, dat heeft daadwerkelijk gevolgen.” De bewindsman hoopt er woensdag meer over te horen van het Europese geneesmiddelenbureau EMA.