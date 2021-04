Door een brand in een huis aan het C.D. Vereekeplein in het Zeeuwse Kapelle is de bewoner van het pand om het leven gekomen. Bewoners van twee naastgelegen woningen zijn opgevangen in een verzorgingshuis vanwege de vrijgekomen rook en koolmonoxide.

Over de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van de brand heeft de brandweer geen mededelingen gedaan.