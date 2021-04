Horeca wil met kabinet in gesprek over voorwaarden opengaan

De horeca wil met het demissionaire kabinet in gesprek over de voorwaarden in het dinsdagavond gepresenteerde openingsplan waarop de horeca open zou kunnen. Dat zegt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in reactie op de persconferentie waarin het plan werd gepresenteerd. “We zijn heel benieuwd naar de voorwaarden die nog niet nader omschreven zijn”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Eerder al diende de horeca zelf een stappenplan in om op verantwoorde wijze open te kunnen. Daarvan ziet Willemsen in het openingsplan een aantal punten terugkomen, zoals het aantal personen dat in een horecabinnenruimte bij elkaar mag komen. Maar de datum waarop de horeca voor het eerst weer gasten binnen zou mogen ontvangen is volgens Willemsen nog wel ver weg.

Het openingsplan gaat er nu van uit dat op 28 april de terrassen open zouden kunnen. Per 26 mei zouden mensen weer uit eten kunnen. Pas vanaf 16 juni zou overige horeca open kunnen. Maar de stappen uit het openingsplan kunnen alleen doorgaan als de cijfers over besmettingen en ziekenhuisopnames goed zijn, zei het kabinet tijdens de persconferentie dinsdag.

Ook zegt Willemsen dat er zeker tot na augustus nog behoefte is aan compensatie voor horecaondernemers, omdat tot die tijd ondernemingen verliesgevend zullen zijn. Het kabinet verwacht dat de coronamaatregelen tot die tijd gelden. Vakbond CNV wil dat het kabinet nadenkt over een nieuw sectorspecifiek steunpakket voor de horeca, winkeliers en de reisbranche. Willemsen juicht dat toe en wil ook dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten 100 procent van de kosten moet dekken die ondernemers maken. Nu is dat 85 procent. KHN pleit al langer voor een uitbreiding van deze steunmaatregel.