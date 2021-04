Huisartsenkoepel houdt vast aan advies over prikken AstraZeneca

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijft bij het advies aan huisartsen om niet het AstraZeneca-vaccin te geven aan mensen onder de 60 jaar, ook na uitlatingen van de gezondheidsinspectie. “Er is overheidsbeleid geformuleerd door de minister en als je daar willens en wetens van afwijkt dan maakt je dat mogelijk juridisch kwetsbaar. Je loopt risico’s op het gebied van aansprakelijkheid. Wat als er onverhoopt toch iets gebeurt? Dan kan dat consequenties hebben”, zegt een woordvoerster van de LHV.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd liet maandagavond weten dat huisartsen die in samenspraak met patiënten toch het coronavaccin van AstraZeneca geven aan 60-minners niet in overtreding zijn. Er wordt niet op gehandhaafd door de inspectie. Het vaccin is sinds vorige week alleen nog bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder wegens een bepaalde potentiële bijwerking.

De LHV-woordvoerster benadrukt dat de koepelorganisatie niet per definitie tegen het vaccineren van 60-minners is met AstraZeneca. “Er zitten heel veel kwetsbare mensen in deze groep die heel graag gevaccineerd willen worden. Daar moet snel een oplossing voor komen, bijvoorbeeld andere vaccins”, aldus de zegsvrouw.

Zij kon niet aangeven hoeveel huisartsen mensen onder de 60 jaar toch prikken met AstraZeneca.