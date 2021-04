Informateur spreekt met voorzitter SER en economische ministers

Informateur Herman Tjeenk Willink spreekt later deze week met voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad, het overlegorgaan van overheid, vakbonden en werkgevers. Ook ontvangt hij de drie ministers die in het demissionaire kabinet over economische kwesties gaan.

Het gaat om de ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Bas van ’t Wout (Economische Zaken) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Deze drie bewindslieden zijn binnen het kabinet ook verantwoordelijk voor de steunpakketten die het kabinet sinds vorig jaar heeft ingevoerd om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen.

Hamer komt woensdag langs bij de informateur, de drie ministers gaan donderdag met hem om tafel.