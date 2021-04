Kabinet bekijkt mogelijke versoepelingen voortaan per week

Nederlanders kunnen pas een eerste stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen verwachten als de piek van de derde coronagolf voorbij is. Daarbij kijkt het kabinet dagelijks naar het aantal ziekenhuisopnamen. Grotere stappen volgen pas als de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd, maakte demissionair premier Mark Rutte dinsdag bekend. Alleen de buitenschoolse opvang gaat vanaf 19 april weer open, onder dezelfde voorwaarden als de basisscholen.

Zondag werd bekend dat voorgenomen versoepelingen voor 21 april, zoals het openen van terrassen, met een week worden uitgesteld naar op zijn vroegst 28 april. De versoepeling op 21 april komt te vroeg, zei Rutte. Hij vindt het “ongelukkig” dat deze datum vorige week was uitgelekt, omdat veel mensen zich daarop al instelden en nu extra teleurgesteld zijn. Vanaf nu kijkt het kabinet elke week of een week daarna kan worden afgeschaald.

De 28ste komt nu als eerst mogelijke datum daarvoor in aanmerking. Dan zou de avondklok van tafel kunnen gaan, het thuisbezoek kan naar twee personen per dag, winkels mogen meer en de buitenterassen kunnen onder voorwaarden weer open. Op 26 april is de gedeeltelijke heropening van hogescholen en universiteiten voorzien, met in ieder geval één dag per week fysiek onderwijs.

Rutte wees erop dat de situatie in de zorg “nijpend” is. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is na een jaar “schrikbarend hoog. Mensen lopen op hun tandvlees”. Dat is volgens hem ook logisch, met 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 800 op de intensive care. “Die cijfers kunnen we niet zomaar weggummen. Maar de situatie in de samenleving is niet minder nijpend. Overal nemen de problemen toe. Dat is de spagaat waarin we zitten, net als eigenlijk alle landen om ons heen”, aldus Rutte.

Het kabinet ziet dat “het geduld afneemt en emoties oplopen. Beperkingen in het dagelijkse leven gaan steeds meer knellen. Dus is het moeilijker om ons aan de maatregelen te houden. Heel begrijpelijk. Tegelijkertijd moeten we de belangrijkste werkelijkheid niet uit het oog verliezen: het einde is in zicht.” Rutte zei te hopen dat mensen zich nu niet uit het veld laten slaan door de laatste obstakels.

Volgens het nieuwe ‘openingsplan’ van het kabinet, worden de coronaregels straks in vijf stappen versoepeld. Onder voorwaarde dat de coronacijfers het toelaten, is het vanaf 11 mei weer mogelijk om binnen te sporten. Ook zijn musea of professionele sportwedstrijden dan weer onder voorwaarden deels toegankelijk, mits bezoekers zich van tevoren laten testen.

Vanaf 26 mei zou men weer vier personen thuis mogen ontvangen. Ook kunnen dan restaurants onder voorwaarden weer open en mogen er maximaal 30 mensen tegelijkertijd in een binnenruimte zijn. Halverwege juni is er ruimte voor nog meer thuisbezoek (zes personen) en is er meer mogelijk voor evenementen.

Vanaf 7 juli kunnen dan ook kroegen mogelijk weer open onder voorwaarden en gaat de maximale groepsgrootte in binnenruimtes naar 100 personen. Ook zouden dan de eerdere versoepelingen verder kunnen worden verruimd. Het is nog steeds de planning van het kabinet dat begin juli alle volwassenen die dat willen, een eerst coronaprik te hebben gekregen.