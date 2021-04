Kabinet wil nu met vijf stappen coronaregels versoepelen

Niet met een routekaart, maar met een ‘openingsplan’ wil het kabinet nu perspectief bieden en aangeven wanneer de coronaregels worden losgelaten. In vijf stappen moet steeds meer kunnen, afhankelijk van het aantal bezette bedden op de intensive care en het percentage Nederlanders dat is gevaccineerd tegen corona.

Dit stappenplan presenteerde het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie. Er staan data bij de stappen, maar dat zijn eerder richtlijnen, benadrukt het kabinet. “We gaan sneller als het kan en langzamer als het moet. Het geeft richting. Op welke datum we het kunnen loslaten is geen zekerheid en geen belofte, daarvoor is het virus te onvoorspelbaar”, zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge.

Vanuit de Tweede Kamer klonk eerder juist kritiek dat het kabinet met data kwam, die achteraf toch moesten worden aangepast. Het kabinet zei in maart bijvoorbeeld dat de terrassen mogelijk al begin april open konden. Volgens de routekaart kunnen restaurants en kroegen en de terrassen mogelijk onder voorwaarden open op 28 april. Dan zou ook de avondklok van tafel kunnen, die al sinds januari geldt. Ook zouden mensen dan niet één maar twee mensen per dag thuis mogen ontvangen.

Vanaf 26 mei mogen mogelijk restaurants ook weer binnen mensen ontvangen, en mogen culturele instellingen onder voorwaarden weer open. Vanaf 7 juli moeten de meeste specifieke regels van tafel zijn, als het goed gaat met het vaccineren en de ziekenhuiscijfers. Dan gelden nog wel de basisregels, zoals de 1,5 meter afstand houden en het thuisblijven bij klachten.

Het kabinet kan niet zeggen wanneer die basisregels van tafel gaan. “We moeten ook de zomervakantie even afwachten, of we dan niet allerlei exotische virusvarianten meenemen”, zei De Jonge. Mogelijk zijn de vaccins niet bestand tegen deze mutanten.

Volgens demissionair premier Mark Rutte is het nieuw gepresenteerde plan “coherent met de routekaart”. Maar bij die routekaart werd uitgegaan van andere voorwaarden voor versoepelingen, zoals het dagelijkse aantal positieve coronatests.