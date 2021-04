Nederland stuurt 80 extra militairen naar Afghanistan

Nederland stuurt tachtig extra militairen naar Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support. Dat meldt defensieminister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer. Het gaat om zogenoemde infanteristen van de landmacht die als voorzorgsmaatregel paraat stonden. Omdat de situatie in Afghanistan verslechtert, worden ze daarheen gestuurd.

Hiervoor gaat nog een zogeheten ‘Artikel 100’-brief naar de Tweede Kamer, waarna een debat volgt. Eerder meldde Bijleveld al dat de situatie in Afghanistan achteruitgaat, terwijl “het geweldniveau van de Taliban zorgelijk hoog” is. De onzekerheid neemt de komende tijd toe. Daarbij kunnen buitenlandse troepen vaker het doelwit worden.

De militairen moeten volgens het verzoek al op 30 april inzetbaar zijn in Afghanistan, zegt een woordvoerder van Defensie. Het besluit moet overigens officieel nog worden goedgekeurd door de ministerraad, maar zal daar sowieso groen licht krijgen.

Amerika haalt juist uiterlijk 11 september van dit jaar de Amerikaanse troepen weg uit Afghanistan, twintig jaar na de aanslagen in New York en Washington. Woensdag zal president Joe Biden dat bekendmaken, schrijft The Washington Post. Zijn voorganger Donald Trump wilde de Amerikaanse militairen al uiterlijk 1 mei terugtrekken.