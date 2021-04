Nieuwe versoepelingen pas na piek derde coronagolf

Er komen pas nieuwe versoepelingen van de coronaregels als de piek van de derde coronagolf, waar Nederland nu in zit, voorbij is. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge op een persconferentie over corona. Daarbij wordt dagelijks gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames.

Volgende week dinsdag wordt gekeken of versoepelingen mogelijk zijn. Zondag werd al bekend dat voorgenomen versoepelingen voor 21 april, zoals het openen van terrassen, met een week worden uitgesteld naar 28 april.