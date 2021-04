Rechtszaak over fatale pedojacht Arnhem achter gesloten deuren

Achter gesloten deuren behandelt de rechtbank in Arnhem dinsdag en woensdag de strafzaken van vijf jongeren die worden verdacht van de fatale mishandeling van een 73-jarige man eind oktober vorig jaar. De Arnhemmer was door de jongens verleid tot een seksafspraak en werd vervolgens mishandeld. Hij overleed enkele uren na de uit de hand gelopen ‘pedojacht’ in de Spijkerstraat.

Daags na de fatale mishandeling werd de man door tientallen mensen herdacht met twee minuten stilte. Op de plek waar hij werd mishandeld, lagen bloemen en er werden lichtjes aangestoken. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem was aanwezig bij de herdenking. “Arnhem is diep geraakt door het afschuwelijke misdrijf”, zei de burgemeester.

Politie en het OM deden kort daarna de oproep ‘stop met pedojagen’. Aanleiding was een reeks van 250 incidenten waarbij zogenoemde pedojagers betrokken waren. In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of aan de schandpaal genageld. Het OM is bezorgd over deze ontwikkeling.

Vier van de vijf verdachten in de Arnhemse zaak zijn minderjarig. Twee van de minderjarige jongens staan dinsdag terecht bij de meervoudige jeugdstrafkamer. Woensdag staan de andere twee minderjarige jongens terecht. De meerderjarige verdachte, die tijdens zijn arrestatie 18 jaar was, staat woensdag eveneens voor de rechtbank. Ook zijn zaak is achter gesloten deuren, vanwege de bescherming van de privacy van de minderjarige verdachten en de nabestaanden van het slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie maakt woensdag aan het einde van de dag de strafeisen publiekelijk bekend. De rechtbank doet in de week van 3 mei uitspraak.