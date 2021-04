RIVM: Braziliaanse variant kan op termijn dominant worden

De Braziliaanse variant van het coronavirus, die geldt als zorgwekkend, duikt de laatste weken iets vaker op in Nederland. Als de stijgende lijn doorzet, sluit het RIVM niet uit dat deze variant in de zomer de meest voorkomende versie in Nederland wordt. In de steekproef die het instituut elke week neemt uit positieve coronatesten is de Braziliaanse variant inmiddels goed voor 1,5 procent van alle besmettingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat de onzekerheden over de verdere ontwikkeling nog heel groot zijn.

Bij de resultaten uit de zogeheten kiemsurveillance moet worden aangetekend dat het in absolute zin om kleine aantallen gaat. In de 790 testmonsters uit de laatste week van maart die tot nog toe zijn onderzocht, dook de Braziliaanse variant P1 twaalf keer op, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat komt neer op 1,5 procent. Een kleine minderheid, maar er zit een stijgende lijn in. Een week eerder bleek 1,4 procent van de onderzochte monsters deze virusvariant te bevatten. Ga nog een week terug en het genetische laboratoriumonderzoek wijst slechts 0,6 procent van de monsters aan als de Braziliaanse variant.

De Britse variant is al een tijdje veruit de meest voorkomende versie van het coronavirus in ons land. Deze coronaversie neemt volgens de laatste cijfers 91 procent van alle gevallen voor zijn rekening. Daarna volgt de Zuid-Afrikaanse variant. Die werd in de laatste peiling 20 keer waargenomen. Dat is 2,5 procent van het totaal. Bij deze mutatie lijkt echter geen sprake van een alsmaar stijgende lijn: een week eerder ging het bijvoorbeeld om 3,5 procent. Het percentage schommelt.

De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant hebben allebei een aantal veranderingen ondergaan in het zogeheten spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus. Onderzoeken duiden erop dat ze daardoor besmettelijker zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet ze allebei als zorgelijk en het RIVM volgt dat oordeel.

“Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn”, schrijft het RIVM over de Braziliaanse variant. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. Dat geldt ook voor de Zuid-Afrikaanse variant.