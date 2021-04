Schouten: risico vogelgriep nog hoog, ophokplicht blijft nodig

De ophokplicht voor pluimveebedrijven blijft nog nodig, ondanks dat de laatste uitbraak met een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep al bijna twee maanden geleden is. Deskundigen oordelen dat het risico voor pluimveebedrijven weliswaar iets lager is, maar nog steeds als hoog wordt ingeschat.

Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Eind april vraagt ze om een nieuwe analyse van het risico. Commerciƫle pluimveehouders moeten hun vogels al sinds oktober vorig jaar binnenhouden.

In andere Europese landen, zoals Duitsland en Polen, zijn nog steeds veel besmettingen van pluimveebedrijven met de zogeheten ‘hoogpathogene vogelgriep’ (HPAI), die zeer besmettelijk is. Daardoor blijft ook het risico op besmettingen in Nederland hoog.

Wel worden er nu minder wilde vogels gevonden die besmet zijn. Eerder ging het om 15 tot 18 procent van de onderzochte vogels, nu is dat ongeveer 10 procent. Het gaat nu om vooral besmette roofvogels en aaseters, zoals buizerds, slechtvalken en meeuwen. Eerder waren het voornamelijk watervogels. Veel van hen zijn inmiddels weggetrokken tijdens de voorjaarstrek.

Als er geen nieuwe besmettingen meer plaatsvinden, dan kan Nederland zich volgens internationale richtlijnen voor diergezondheid vanaf 24 juni volledig vrij verklaren van vogelgriep, schrijft Schouten. De laatste besmetting werd op 20 februari dit jaar aangetroffen bij een bedrijf in Sint-Oedenrode.