Snel ander vaccin voor 60-minners dan AstraZeneca

Op korte termijn komt er snel een ander coronavaccin dan AstraZeneca beschikbaar voor 60-minners. Zo worden medewerkers onder de 60 jaar in de langdurige zorg vanaf komend weekend benaderd door de GGD om een nieuwe afspraak in te plannen voor een vaccinatie. Het RIVM meldt dat het gaat om 23.000 mensen. Deze zorgmedewerkers krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Het vaccin van AstraZeneca tegen het coronavirus is sinds vorige week alleen nog bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder wegens een bepaalde potentiële bijwerking. De maatregel heeft gevolgen voor meerdere groepen. Niet-mobiele mensen met een medisch hoog risico krijgen de komende weken een vaccinatie met Pfizer/BioNTech of Moderna. Mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas worden deze week uitgenodigd om een afspraak te maken bij de GGD. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het gaat om circa 17.600 mensen.

Binnen de intramurale GGZ-instellingen wachten nog circa 35.000 bewoners en medewerkers op een vaccinatie. Ook in de ziekenhuizen zullen ongeveer 35.000 extra medewerkers met direct patiëntcontact worden gevaccineerd, aldus het RIVM. Het is de bedoeling dat beide groepen vaccins ontvangen uit de eerste levering van Janssen. “Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij Janssen de uitlevering in Europa tijdelijk heeft stilgelegd, is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het vaccineren met Janssen kan starten.”