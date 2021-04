Steeds meer ondernemers willen een duurzaam steentje bijdragen

Veel Nederlandse ondernemingen hebben grote ambities als het gaat om duurzaamheid. Ook tijdens de coronacrisis hebben bedrijven de investeringen in duurzaamheid flink opgevoerd. Volgens een onderzoek van de ING vinden veel bedrijven duurzaamheid belangrijker geworden dan een jaar geleden, voor de uitbraak van corona. Vaak zijn het vooral de medewerkers die hierom vragen.

Duurzaamheid als bedrijfsstrategie is populair. Dit wil niet zeggen dat alles meteen duurzaam is en een ondernemer op alle fronten voor groen kiest. Uit het onderzoek van ING blijkt het juist om die kleine stappen gaat, die relatief makkelijk te zetten zijn. Dit zijn maatregelen als energiebesparing, recyclen, reduceren en scheiden van afval, waterbesparing of het gebruiken van duurzame energie. Ook circulair produceren komt steeds vaker voor.

Wegwerp maatschappij

We leven in een wegwerp maatschappij, waarin we als consumenten graag het nieuwste van het nieuwste willen hebben. Dit geldt op het gebied van kleding, waarbij de trends zich steeds sneller opvolgen. Ook op het gebied van telefoons en gadgets zijn we geneigd om een oude versie af te danken om deze te vervangen voor de nieuwste versie. Producenten doen hier iets in, maar er moet altijd eerst een vraag zijn. Er ligt daarom een net zo grote verantwoordelijkheid bij consumenten. Geen vraag, geen aanbod.

Er zijn steeds meer ondernemers die hun duurzame steentje willen bijdragen en deze tendens van nieuw, nieuwer, nieuwst willen doorbreken. Een voorbeeld hiervan is Starlounge (https://www.starlounge.nl/), een webshop outlet met oude collecties van bekende merk horloges en sieraden, die verkocht worden met hoge kortingen. Hierdoor krijgen oude collecties nog een kans om gedragen te worden, in plaats van dat ze afgedankt worden.

Bewust omgaan met energie

Duurzaam ondernemen gaat ook over bewust omgaan met energie. Door als ondernemer of bedrijf te investeren in groene energie en er spaarzaam mee om te gaan, kan er jaarlijks flink wat geld bespaard worden op de energierekening. Het gaat echter niet alleen om energie, of schone auto’s of recyclen, maar ook om duurzaam omgaan met je eigen personeel. Volgens berekeningen van het TNO kost een zieke medewerker gemiddeld 230 euro per dag. Tel uit je winst, als je ervoor zorgt dat je als werkgever goed voor je medewerkers zorgt en hen laat zien dat het altijd eerst om mensen gaat.

Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid zijn meer geliefd bij consumenten. Het werkt dus goed voor je imago, mits de intentie erachter zuiver is. Het wordt ook vaak als marketing tool ingezet, waardoor het de plank misslaat. Consumenten vinden het steeds belangrijker dat bedrijven zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn ook van mening dat voor een groot deel deze verantwoordelijkheid bij hen ligt. Een bedrijf wordt als sympathiek gezien als deze een hoger maatschappelijk doel nastreeft.

Eerst investeren, dan voordelen

Coronacrisis of niet, duurzaamheid is en blijft een belangrijke topic. De CO-2 uitstoot moet in Nederland in 2030 met vijftig procent zijn gedaald en in 2050 met 95 procent. Daarom is het zinvol om nu al bezig te zijn met duurzame investeringen, zodat je de kosten kan verspreiden. En nee, het levert niet meteen voordelen op. Er zal eerst altijd geïnvesteerd moeten worden, voordat de voordelen merkbaar zijn. Dus ook hier geld: stapje voor stapje, maar dan wel duurzame stapjes.