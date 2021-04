Voor het eerst sinds maand daling in aantal besmettingen Curaçao

Voor het eerst sinds een maand is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus op Curaçao aanzienlijk gedaald. Zondag waren er 4768 besmettingen op het eiland, een dag later staat het aantal op 4472. Dat is een daling van bijna driehonderd personen. Er liggen nog steeds 118 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, onder wie 41 op de intensive care (ic). Negen Curaçaose patiënten zijn overgebracht naar de ic op Aruba.

Het aantal besmettingen op Curaçao is enorm gestegen in een maand tijd. Op 11 maart waren op het eiland 205 mensen besmet met corona, lagen 4 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis en waren 22 mensen overleden. Precies een maand later op 11 april waren er 4768 besmettingen, waren 138 Curaçaose patiënten opgenomen in het ziekenhuis (129 op Curaçao en 9 op Aruba) en zijn 66 coronapatiënten overleden.

De druk die deze stijging opleverde voor het CMC-ziekenhuis op het eiland leidde ertoe dat Nederland tientallen hulpverleners stuurde om te helpen bij medische zorg en het vaccineren van de bevolking. Ook werden extra vaccins gestuurd. Er wordt op het eiland hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen in te enten. Er zijn verschillende vaccinatiecentra geopend in de afgelopen veertien dagen, waaronder één op de marinebasis Parera.