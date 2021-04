5503 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt

Het aantal nieuwe coronagevallen is flink gedaald. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen ‘slechts’ 5503 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opvallend veel minder dan in de dagen ervoor. Op maandag en dinsdag meldde het RIVM ongeveer 6700 gevallen, op zondag bijna 8200. Normaal gesproken zijn er op zondag, maandag en dinsdag juist minder gevallen dan later in de week. Bovendien is het voor een woensdag het laagste aantal sinds 10 maart. Of er mogelijk een storing was in de registratiesystemen, is niet duidelijk.

In de afgelopen zeven dagen zijn 50.260 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 7180 nieuwe gevallen per dag. Het is de eerste keer in ongeveer een week dat het gemiddelde daalt.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad testten 197 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 184 besmettingen aan het licht en in Amsterdam werden 170 coronagevallen vastgesteld. Daarna volgen Dordrecht (120), Eindhoven (104) en Utrecht (97).

Het aantal sterfgevallen steeg met 28. Dat wil niet zeggen dat al die coronapatiĆ«nten in het afgelopen etmaal zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd. In de afgelopen week zijn 178 mensen aan het virus overleden, gemiddeld zo’n 25 per dag. Voor de vierde dag op rij stijgt dat aantal, maar het is nog steeds aanzienlijk minder dan rond de jaarwisseling, aan het begin van de vaccinatiecampagne. Toen stierven er soms meer dan 150 mensen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,4 miljoen Nederlanders positief getest. Van bijna 17.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.