Bezorgd OMT pleit voor andere regels bij proefevenementen

Het Outbreak Management Team (OMT) is bezorgd over de vele proefevenementen die de overheid de komende weken toestaat en pleit voor aanpassingen. Zo zou de sneltest die bezoekers vooraf moeten doen hooguit 24 uur geldig moeten zijn, in plaats van de huidige 40 uur, vinden de gezondheidsdeskundigen. Ook een tweede test, na afloop van het evenement, kan de “potentieel negatieve effecten” verkleinen.

Na een negatieve sneltest mogen mensen tal van evenementen bezoeken. Het OMT voorziet daardoor een toename van het aantal coronabesmettingen door de pilots, want volledige zekerheid geeft zo’n test niet. Ze merken in hun laatste advies ook op dat de evenementen “de uitstraling kunnen hebben dat de epidemiologische situatie verdere versoepelingen mogelijk maakt”. En dat is onterecht, want de piek in het aantal coronabesmettingen moet nog komen, aldus het OMT. “Een juiste communicatie is essentieel.”

De deskundigen wijzen erop dat in totaal zo’n 200.000 deelnemers worden verwacht bij de evenementen, die door heel Nederland worden gehouden in de cultuur-, sport- en recreatiesector. Zowel de samenkomst van grotere groepen als de reisbewegingen naar alle evenementen toe leveren risico’s op. Als het puur zou gaan om onderzoek naar de mogelijkheden “zouden maximaal 10 goed geselecteerde en voorbereide events voldoende moeten zijn”, vindt het OMT.

Als ook nog de groepsgrootte tijdens de evenementen verder wordt beperkt, is het na besmettingen beter mogelijk om bron- en contactonderzoek te doen, schrijven de deskundigen. Verder wijzen ze erop dat “aanvullende risico’s” ontstaan doordat kinderen onder de 12 jaar volgens de huidige regeling geen test hoeven te doen.

Ondanks de testen en andere voorzorgsmaatregelen voorzien de adviseurs van het kabinet dat het totale aantal coronabesmettingen in april 0,6 procent tot 1 procent hoger zal uitvallen door de pilots. Uiteindelijk zal dat ook leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het OMT laat de kans op zogeheten superspreading events, met heel veel gelijktijdige infecties, in de schattingen nog buiten beschouwing.