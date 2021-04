Blok: blijf Afghanistan ook na NAVO-terugtrekking steunen

Afghanistan moet ook na de terugtrekking van NAVO-troepen en het Amerikaanse leger ondersteuning krijgen, zodat de behaalde veiligheidswinst van de afgelopen twintig jaar niet verloren gaat. Dat zei demissionair buitenlandminister Stef Blok woensdag tijdens de extra ingelaste bijeenkomst van de NAVO-Raad, blijkt uit een verslag.

De minister zei dat Afghanistan na twintig jaar NAVO-aanwezigheid geen uitvalsbasis meer is voor internationaal terrorisme. Landen moeten hier “aandacht” voor houden, benadrukte Blok.

Steun voor de vredesonderhandelingen in het land is daarvoor van groot belang, zegt hij. Een vredesovereenkomst is de beste manier om blijvende vrede en stabiliteit in Afghanistan te bereiken, aldus de minister.

De Verenigde Staten en de NAVO willen voor 11 september al hun troepen uit het land hebben teruggetrokken. Rond 1 mei begint de operatie om te vertrekken. Nederland stuurt 80 extra militairen naar Afghanistan om de terugtrekkende troepen te beveiligen. Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) schreef dinsdag aan de Tweede Kamer dat het “geweldsniveau van de Taliban zorgelijk hoog” is.