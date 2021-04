Coronadashboard meldt vier miljoenste coronaprik

Het ministerie van Volksgezondheid schat dat tot nu toe iets meer dan vier miljoen coronaprikken zijn gezet. Het gaat om eerste inentingen en herhaalprikken bij elkaar. Het geschatte aantal op het coronadashboard staat nu op 4.020.836.

Het ministerie paste de berekeningen op het dashboard dinsdag aan. Daardoor steeg het totaalaantal prikken in één dag van 3,2 miljoen naar 3,9 miljoen. Sinds afgelopen zaterdag was het cijfer niet meer bijgewerkt, terwijl er wel twee volle dagen is geprikt. Ook waren de vaccinaties met AstraZeneca al tien dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen. Bovendien werd er tot nu toe van uitgegaan dat huisartsen zo’n 5 procent van de vaccins verspilden. De overheid zegt nu dat die aanname veel te ruim is en gaat daarom met terugwerkende kracht uit van een verspilling van 1 procent.

Tot en met zondag hadden ongeveer 3 miljoen mensen hun eerste prik gekregen. Van hen hadden ruim 800.000 ook de tweede inenting achter de rug. Deze week zouden 757.719 mensen worden gevaccineerd. Volgens het dashboard krijgt elke halve seconde iemand een prik.