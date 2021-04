De gevolgen van de coronacrisis voor drugsgebruikers

Het zijn onzekere tijden. We leven in een wereld die we voorheen niet kenden. Voor verslavingsgevoeligen kan dit een trigger zijn om weer terug te vallen in hun verslaving. En harder dan ooit tevoren. Dit baart experts zorgen. Want als gevolg van de coronacrisis kunnen er straks dus plotseling veel meer verslaafden opstaan. Mensen die eerst onopgemerkt door konden gaan in hun verslaving en straks al zó ver zijn weggezakt, dat het heel moeilijk wordt om ze nog de juiste hulp te bieden. Een drugsverslaving is venijnig en een afkickkliniek drugs bezoeken een enorme stap. En de gevolgen van de crisis groot. Hoe deze twee samen zullen hangen? Het is enkel gissen. Toch zijn er al duidelijke indicaties op een effect tussen corona en toenemend drugsgebruik.

Beschikbaarheid drugs

Het lijkt misschien alsof het juist lastiger moet zijn om nu aan harddrugs te komen. Het vliegverkeer, de internationale handel en simpelweg het gehele alledaagse leven ligt immers bijna volledig stil. Dat moet toch ook invloed hebben op de voorraad drugs die in Nederland beschikbaar is. Dat zou je misschien denken, toch is niets minder waar.

Voor nu lijkt het er namelijk niet op dat de drugsvoorraad minder is geworden. Dealers vinden alsnog een manier om drugs te verspreiden en zelfs via de internationale handel kan er nog veel geregeld worden. Bovendien mag softdrugs ook nog gewoon verkocht worden. De beschikbaarheid van drugs is er dan ook niet minder om geworden. Wel de locatie waarop deze verhandeld wordt. Voorheen konden mensen nog wel eens drugs bij een plaatselijk evenement of festival scoren. Inmiddels is dat natuurlijk niet meer nodig. Hierdoor verplaatst de verkoop van drugs zich naar de straat. En dat brengt ook een aantal risico’s met zich mee.

Mindset verandert

Het grootste risico van drugsgebruik tijdens de coronacrisis is dat mensen deze om een andere reden zijn gaan gebruiken. Waar het vroeger een keer ‘een pilletje’ was tijden een concert of festival, zie je nu dat mensen het gewoon thuis gebruiken. En niet om plezier te maken, maar om even uit de werkelijkheid te ontsnappen of de stress los te laten. En wanneer je drugs om die redenen gebruikt, dan ligt een drugsverslaving op de loer. Voordat je het weet kun je enkel ontspannen of minder stress ervaren bij het gebruik van drugs. Hierdoor word je afhankelijk van het middel en heb je steeds meer nodig om hetzelfde gevoel te ervaren.

Bovendien ligt er nog een groot risico op de loer. We werken immers bijna allemaal thuis, zien weinig vrienden, kennissen en familieleden en hoeven ons ook niet te begeven in openbare ruimtes. Hierdoor valt drugsgebruik dan ook minder snel op bij de omgeving. Er is veel minder sociale controle. Niemand die het merkt als iemand die alleen woont zich iedere avond aan drugs vergrijpt. Niemand die het merkt als men later begint met werken omdat ze nog helemaal high zijn. Dat is ontzettend gevaarlijk, want hierdoor wordt er ook veel te laat ingegrepen.

Vergis je niet, ook tijdens de coronacrisis staan er deskundigen klaar om te helpen bij een drugsverslaving. Mensen kunnen nog steeds terecht bij hun huisarts of verslavingsarts voor hulp. Zij het wellicht op een iets aangepaste manier.