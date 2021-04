Eerdere vaccinatie voor deel GGZ, ambassademedewerkers en ME

In de vaccinatiestrategie krijgen enkele groepen sneller een prik. Het gaat onder meer om ongeveer 13.000 personen die beschermd wonen in de GGZ, 2200 GGZ-patiënten in “kleinschalige wooninitiatieven”, leden van de Mobiele Eenheid en medewerkers van ambassades en Consulaten-Generaal. Van die laatste groep krijgen ook familieleden eerder een vaccin.

Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer deze groepen hun eerste prik kunnen krijgen, is nog niet bekend.

In de GGZ krijgt men een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna. Mensen die niet mobiel zijn, kunnen gevaccineerd worden door mobiele vaccinatieteams.

Het is nog niet bekend welk vaccin de Mobiele Eenheid krijgt. Volgens De Jonge zijn ME’ers schaars, terwijl ze wel nodig zijn voor het handhaven van de veiligheid op straat tijdens mogelijke onrusten. Besmettingen en quarantaine leiden gelijk tot inzetproblemen, aldus de minister.

Nederlanders die voor een ambassade, Consulaat-Generaal of een Permanente Vertegenwoordiging werken, moeten dat volgens De Jonge vaak doen in landen met forse uitbraken of waar de gezondheidszorg niet op orde is. Zij krijgen waarschijnlijk het Janssen-vaccin.

Eerder dinsdag meldden ingewijden al dat ook Olympische topsporters eerder gevaccineerd worden. Het zou gaan om een groep van ongeveer 200 atleten.

Het is nog niet bekend of andere groepen later een prik krijgen, nu andere groepen eerder aan de beurt zijn. De Telegraaf meldde dinsdag dat 30.000 medewerkers in de jeugdzorg geen voorrang meer krijgen, terwijl dit in eerste instantie wel de bedoeling was.