Gommers over uitstel Janssen-vaccinaties: niet wat je wilt horen

“Dit is niet wat je wilt horen”, zegt voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers over het besluit om het Janssen-vaccin voorlopig niet toe te dienen. Ongeveer 35.000 vaccins van dat bedrijf zouden versneld naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Dat moet nu wachten.

Coronaminister Hugo de Jonge kondigde woensdag aan dat het Janssen-vaccin voorlopig niet wordt ingezet in Nederland, omdat hij onderzoek van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar mogelijke ernstige bijwerkingen afwacht. Begin van de week ontving Nederland de eerste bijna 80.000 doses van Janssen, waarvan een deel dus naar zorgmedewerkers zou gaan.

Volgens Gommers is het vooral mentaal zwaar voor de zorgmedewerkers, dat ze nu te horen krijgen dat ze hun prik nog niet ontvangen. “Je loopt elke dag risico op een coronabesmetting en dat doet iets met je. Iedereen zit erdoorheen.” Bovendien ontstaat er spanning in ziekenhuizen, tussen ic-artsen- en verpleegkundigen die al wel zijn ingeënt en ander zorgpersoneel dat met coronapatiënten in aanraking komt en nog geen prik heeft gekregen. “Ook al dat ondersteunende personeel, zoals verzorgenden, heb je nodig.”

Het EMA komt naar verwachting volgende week met een oordeel over het Janssen-vaccin. Het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson, gaf woensdag het advies het vaccin voorlopig in de opslag te laten liggen.