Horeca Utrecht tevreden over ‘ouderwets lol maken’ in kroeg

De eerste testdag in de vijf Utrechtse cafés die ook de komende drie dagen open mogen, is voorspoedig verlopen. Dat zegt woensdag Pieter Honing van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “Mensen zijn dolblij dat zij weer ouderwets mogen lol maken in een café. De eigenaren en het bedienend personeel zijn blij dat zij hun werk kunnen doen.”

De horecazaken in de binnenstad krijgen enthousiaste reacties terug van gasten, veelal jonge mensen. Een handjevol deelnemers is niet komen opdagen. Maar dat leverde vooral gejuich op. Gasten die al aanwezig waren, konden hierdoor langer blijven zitten. Drie kroegtijgers moesten noodgedwongen afhaken, omdat zij positief waren getest op corona. Ook een medewerker kon niet aan de slag om een positieve corona-uitslag.

De drieduizend deelnemers hebben zich vooraf laten testen. Mensen kunnen zich na een aantal dagen opnieuw laten controleren. Per tijdslot van twee uur mogen hooguit vijftig mensen naar binnen. Zij krijgen een plekje aan een tafel. Als zij naar het toilet willen, moet een mondkapje op. Onderzoekers houden in de gaten hoe de gasten en het personeel zich gedragen. De horeca wil met de proef aantonen dat de cafés coronaveilig open kunnen.

Voor de klanten staat vaak een ding voorop. Al is de dag nog maar net begonnen, een drankje kan altijd. Een serveerster is blij dat ze weer mensen kan bedienen. “Ik ben pas echt gelukkig als ik straks weer volle bladen met bier mag rondbrengen”, zegt ze, terwijl zij grapt dat ze het werk nog niet is verleerd.

Honing is blij dat er weer wat leven in de horeca is. “Een bruisende binnenstad is veel leuker. Lekker het leven vieren.”