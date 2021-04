Identiteit op Sovjet Ereveld begraven soldaat bekend

Na 23 jaar onderzoek is dankzij nieuwe gegevens duidelijk geworden wie op het Sovjet Ereveld in Leusden in graf 252 ligt. Het gaat om de in 1919 in het Georgische dorpje Sabue geboren Elizbar Ivanovitsj Tsjitasjvili. Hij overleed op 14 mei 1945 in het Duitse Herne aan tuberculose en lag onder een verkeerd gespelde naam begraven op het Sovjet Ereveld in Leusden, meldt de Stichting Sovjet Ereveld woensdag.

De naam op de grafsteen waaronder hij ligt begraven, is Eliahan Tschinarschvillin. Verder was alleen bekend dat hij op 24 april 1945 op 25-jarige leeftijd in het ziekenhuis was opgenomen in Herne, waar hij overleed aan tuberculose. Nieuwe documenten wijzen echter uit dat de naam van de soldaat in werkelijkheid Elizbar Tsjitasjvili is.

Elizbar werd, nadat hij op 14 mei 1945 in Herne was overleden, door de Amerikaanse bevrijders overgebracht naar de begraafplaats in Margraten. In 1947 werd hij herbegraven op het Sovjet Ereveld in Leusden.

Tsjitasjvili staat nog altijd te boek als vermist. De zoektocht naar zijn familie in een dorpje in het Georgische wijngebied Kachetiƫ is inmiddels gestart.

Onderzoeker Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld heeft inmiddels meer dan 250 soldaten geĆÆdentificeerd. Van 220 oorlogsslachtoffers spoorde hij de familie op om te vertellen dat vader, grootvader of oom niet langer vermist is, maar in Leusden begraven ligt.