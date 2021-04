Madame Tussauds: Testen voor Toegang werkt niet voor ons

Madame Tussauds in Amsterdam doet in het vervolg niet meer mee aan pilotdagen van Testen voor Toegang. Dat zei de directeur nadat hij zag dat 20 procent van de kaarten voor de pilot aankomende zaterdag zijn verkocht. Hij denkt dat bezoekers niet naar het wassenbeeldenmuseum willen, omdat de coronatestlocaties in de buurt bijna vol zitten.

De pilotdag van Madame Tussauds is onderdeel van het programma van de overheid om Nederland weer geleidelijk te openen. De komende weken zijn elk weekend testdagen. Bezoekers kunnen een kaartje kopen op testenvoortoegang.nl en zo naar monumenten, musea en concerten gaan. Om te kunnen gaan, moeten ze een test van maximaal 40 uur oud laten zien. Die testen kunnen ze doen op een speciaal daarvoor ingerichte sneltestlocatie. De testen zijn gratis.

Madame Tussauds verkocht bijna 400 van de 2000 kaarten voor de pilotdag. “Mensen kopen geen kaartje voor een museum waar ze van tevoren een test voor moeten doen en maar 1,5 uur binnen kunnen zijn,” denkt directeur Quinten Luykx. “Dan gaan ze liever naar een festival waar ze langer kunnen blijven, of iets unieks, zoals de bekerfinale.” Volgens Luykx is het tekort aan testlocaties in de buurt een van de redenen dat bezoekers niet naar Madame Tussauds komen. Op dit moment zijn er twee testlocaties in Amsterdam. Een daarvan zit vol voor het komend weekend, de ander bijna.

Ook Kasteel Groeneveld in het Noord-Hollandse Baarn ontving minder gasten dan verwacht. Het kasteel had afgelopen week drie pilotdagen. Een medewerker vertelde dat sommige mensen die wel een kaartje hadden niet konden komen, omdat er geen plek meer was bij de coronatestlocatie in de buurt. Die mensen kregen hun geld terug.

Toverland in het Limburgse Sevenum liet dinsdag weten af te zien van de pilots van de overheid. Het attractiepark was bang dat er te weinig gasten zouden komen, mede door het tekort aan coronatestlocaties in de buurt van Sevenum.