Omroepen en zenders slaan handen ineen op zoek naar divers talent

De belangrijkste platforms uit de Nederlandse audiovisuele sector hebben de handen ineengeslagen voor een uniek talentontwikkelingstraject: Generation Inclusion. Op de website van dit project, die vanaf woensdagmiddag online staat, kan iedere jonge maker met een goed idee voor een film of een serie zich melden.

Het project heeft als doel een nieuwe generatie makers de kans te bieden hun stem te laten horen in “verhalen waarin iedereen zich herkent”. Om zoveel mogelijk diverse plannen te vinden, gaan scouts van Generation Inclusion in Nederland en in het Caribisch deel van het koninkrijk actief op zoek naar talenten.

Geselecteerde deelnemers krijgen vier maanden de tijd om zichzelf en hun verhaal te ontwikkelen onder begeleiding van professionele (script)coaches. Daarnaast zijn er trainingen en masterclasses en netwerkbijeenkomsten. Na die vier maanden stellen de deelnemers hun project voor aan de Generation Inclusion-partners. Bij interesse wordt het doorontwikkeld en uiteindelijk geproduceerd.

Vrijwel alle grote media hebben zich aan het project verbonden, zoals RTL/Videoland, Amazon Prime Video, Netflix, ViacomCBS, YouTube en bijna alle publieke omroepen. Ook het Nederlands Filmfonds werkt mee. Professionals uit de industrie hebben zich aangesloten bij Generation Inclusion als scout, ambassadeur, coach, of als onderdeel van de selectiecommissie.