Psyche Malek F. centraal op tweede dag hoger beroep

Het gerechtshof gaat woensdag verder met het hoger beroep in de zaak van de ‘Haagse steker’ Malek F. Op deze tweede zittingsdag komen slachtoffers aan het woord en gaan een psycholoog en een psychiater hun adviezen toelichten. Ze raden het hof aan de 34-jarige Syrische vluchteling tbs met dwangverpleging op te leggen, gelijk aan het vonnis van de rechtbank in 2019.

F. stak op Bevrijdingsdag 2018 drie willekeurige mensen op straat neer bij station Hollands Spoor in Den Haag. Volgens de gedragsdeskundigen bevond F. zich op die dag in een psychose. In opdracht van het hof schreven ze een aanvullend en geactualiseerd rapport waarin ze de diagnose schizofrenie stellen.

F. liet het hof maandag op de eerste zittingsdag al weten bereid te zijn zich te laten behandelen. “Graag zelfs. Sinds ik dagelijks mijn injectie krijg, gaat het beter met me”, liet F. weten. Hij raakte depressief na het overlijden van zijn vader. De Syrische man verdronk op zijn vlucht naar Nederland voor de kust van Libië toen daar in augustus 2015 een schip met vluchtelingen op weg naar Italië kapseisde. F. voelde zich daar schuldig over, omdat hij zijn vader naar Nederland wilde halen. De moslim zocht zijn heil in softdrugs en zocht zijn toevlucht in het geloof.

F. wordt verdacht van drie moordpogingen met een terroristisch oogmerk. Zijn eerste slachtoffer zat op een terras en werd ettelijke malen gestoken. Korte tijd later stak F. even verderop in op een fietser. Een derde slachtoffer viel hij onverhoeds van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden. De politie schakelde F. uit door hem neer te schieten. Daarbij riep hij Allahu Akbar (God is de grootste).

Vrijdag komt het OM met de strafeis en houdt F.’s advocaat Job Knoester zijn pleidooi.