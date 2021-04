Toch geen datalek bij NL-Alert, wel nieuwe app

Bij de app van NL-Alert was toch geen datalek. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) had vorig jaar opgeroepen om de app te verwijderen, maar na onderzoek was er toch geen “meldplichtig datalek”, schrijft Grapperhaus nu aan de Tweede Kamer.

De oude app is inmiddels verwijderd en doet het dus niet meer. In de app zaten een paar kwetsbaarheden en daarom laat het ministerie een nieuwe app ontwikkelen. De NL-Alert-app is een aanvulling op de NL-Alerts die mensen in geval van nood op hun telefoon krijgen. De app had vorig jaar ongeveer 60.000 gebruikers. Dit zijn bijvoorbeeld blinde, slechtziende en dove mensen, maar ook mensen die in de grensstreek wonen en die soms zonder het te weten gebruik maken van Belgische of Duitse netwerken. Gewone NL-Alerts krijgen ze dan niet.

De ontwikkeling van de oude app van NL-Alert is niet goed gegaan, erkent Grapperhaus. De medewerkers hadden “weinig ervaring met projectmanagement en inkooptrajecten”, misten “inhoudelijke technische kennis” en konden de risico’s daardoor niet goed in kaart brengen en verhelpen, schrijft de minister. De app zat nog in de proeffase toen zij vorig jaar in de appstores werd gezet.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe app beschikbaar komt. Eerst moet zij goed zijn gecontroleerd op “onder andere privacy-eisen en informatiebeveiliging”.