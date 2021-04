Chef’Special grote winnaar 3FM Awards, uitreiking met publiek

Chef’Special is donderdag de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. De band won in de categorieën beste album (Unfold) en beste groep. Bij de ceremonie, in TivoliVredenburg in Utrecht, waren in totaal duizend mensen aanwezig. De awardshow werd gebruikt voor een nieuw Fieldlab-proefevenement.

Eefje de Visser werd uitgeroepen tot beste artiest, Froukje kreeg de prijs voor beste talent en Snelle en Maan mochten de prijs voor beste samenwerking ophalen voor hun hit Blijven Slapen. Woensdagavond ontving Pinkpop-baas Jan Smeets al een 3FM Legend Award. Hij kreeg het beeldje in de uitzending van Beau, voor de grote waarde die hij en zijn festival voor Nederland hebben.

Net als bij eerdere Fieldlab-proefevemenenten moesten bezoekers eerst negatief testen voordat ze naar binnen mochten. Tijdens de show traden Son Mieux en The Vices op. Andere optredens van Chef’Special met het Metropole Orkest, DI-RECT, Krezip, Nana Adjoa en Froukje waren al eerder opgenomen en werden op schermen vertoond.