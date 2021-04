De Jonge bereid te kijken naar keuzevrijheid bij AstraZeneca-prik

Coronaminister Hugo de Jonge is bereid te kijken of mensen die niet in aanmerking komen voor het vaccin van AstraZeneca daar tóch voor kunnen kiezen, als de 60-plussers eenmaal zijn ingeënt. Maar heel enthousiast toonde hij zich donderdag in de Tweede Kamer niet over het idee.

Vanwege een zeldzame, maar ernstige bijwerking bij mensen die de AstraZeneca-prik kregen, is besloten het vaccin alleen nog aan mensen van 60 tot en met 64 jaar te geven. Zij hebben een veel hogere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus, en de bijwerking komt voornamelijk voor bij jonge vrouwen.

Volgens De Jonge is het vaccin tot eind mei nodig om mensen van 60 tot en met 64 jaar te prikken. D66 en GL willen mensen onder de 60 daarna de keuze geven.

De Jonge is “zeker bereid” naar die mogelijkheid te kijken, maar benadrukt dat het “een enorme puzzel in de uitvoering” zou zijn. Daarnaast zijn andere vaccins een beter alternatief voor mensen jonger dan 60, onder meer omdat er minder tijd tussen de eerste en tweede prik zit.

PVV-leider Geert Wilders vroeg de minister naar de mogelijkheid om meer keuzevrijheid te bieden in het omgekeerde scenario: 65-plussers die géén AstraZeneca-vaccin willen. Uit peilingen blijkt dat honderdduizenden mensen in die doelgroep zich niet willen laten inenten terwijl ze daarvoor wel in aanmerking komen. Ook dat kan leiden tot een groter aantal besmettingen, zei Wilders. “Al heeft u inhoudelijk het gelijk aan uw kant.”

De Jonge zei Wilders’ redenering te kunnen volgen, maar benadrukte dat deskundigen geen veiligheidsbezwaren zien bij mensen die ouder zijn dan 65. Als die groep toch zou mogen kiezen voor een ander middel, zoals Wilders suggereerde, zou dat volgens de minister leiden tot vertraging in het vaccinatieprogramma, eveneens met een lagere vaccinatiegraad tot gevolg. Pas als de schaarste voorbij is, mogelijk deze zomer, ziet De Jonge kans om wel alternatieve opties aan te bieden.