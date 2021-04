De Jonge: N-Limburg kan kwetsbaren met restjes blijven prikken

De GGD in Noord-Limburg kan doorgaan met het vaccineren van kwetsbare mensen als er restjes vaccin overblijven aan het einde van de dag. Dat zei minister Hugo de Jonge donderdag in de Tweede Kamer.

De Volkskrant berichtte eerder op de dag dat de zuidelijke GGD-afdeling was opgedragen te stoppen met de werkwijze. De gezondheidsdienst had eerder van huisartsen lijsten met kwetsbare pati├źnten gekregen, die volgens de vaccinatiestrategie van de overheid in principe nog niet aan de beurt zijn. Tientallen mensen van die lijst werden de afgelopen tijd opgeroepen, om met een restant vaccin te worden geprikt.

Maar een nieuwe richtlijn van het ministerie maakte daar een einde aan. Die stelde dat de restanten alleen naar medewerkers van de GGD zou mogen of naar ziekenhuispersoneel. De Jonge noemt het beeld dat de richtlijn de werkwijze van de GGD-afdeling verbiedt “een misverstand”. De minister wil wel zo dicht mogelijk bij de gekozen vaccinatiestrategie blijven, maar wil het ook wel “een beetje aan de regio overlaten hoe je dat vormgeeft”.

“Ik heb werk te doen”, concludeert De Jonge. “Ik dacht dat dit al de lezing zou zijn.” Hij beloofde de Kamer in gesprek te gaan met de GGD’en.