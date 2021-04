Gemeentes en provincies willen ook na corona digitaal vergaderen

Het digitaal vergaderen, wat veel gemeenteraden, provincies en waterschappen sinds de coronacrisis doen, bevalt zo goed dat de mogelijkheid ertoe vastgelegd moet worden in de wet. De openbaar besturen willen dat en demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) ook.

Voor corona was er al de wens om soms digitaal te vergaderen. Toen werd er voornamelijk nog mee geëxperimenteerd, maar het afgelopen jaar is er in het hele land brede ervaring mee opgedaan, aldus de minister. Overigens is het soms nog steeds nodig om fysiek vergaderen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. In sommige gevallen is er “behoefte elkaar in de ogen te kunnen kijken en lichaamstaal te kunnen duiden”.

Nu geldt er een tijdelijke wet die openbare besturen in staat stelt (deels) digitaal te overleggen of besluiten te nemen. Die kan telkens voor twee maanden verlengd worden, maar Ollongren wil een permanente wettelijke basis.

Voor de zomer wil Ollongren onderzocht hebben welke eisen vastgelegd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om technische, juridische of organisatorische voorwaarden. Na de zomer moet het wetsvoorstel in consultatie gaan, waarna mensen er commentaar op kunnen geven. Tot die tijd blijft de tijdelijke wet gelden.