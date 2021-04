Kaag: vertrek Smeets onvermijdelijk

Het was “onvermijdelijk” dat de in opspraak geraakte D66’er Sidney Smeets, die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zich donderdag terugtrok uit de Tweede Kamer. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag.

“We hebben een aantal gesprekken gevoerd met meneer Smeets en hij heeft zich teruggetrokken”, aldus Kaag. Die gesprekken waren “indringend”. Ze vindt het als partijleider belangrijk “te normeren dat een Kamerlid zich aan de hoogste normen van integriteit houdt”. Of hij de wet overtreden heeft, is niet aan haar om te beoordelen zegt ze.

Van de berichten over Smeets afgelopen week, die onder meer schetsen hoe hij seksueel contact zocht met soms nog minderjarige jongens, is Kaag geschrokken. Smeets verklaarde dat het niet zijn intentie was mensen ongewenst te benaderen. Ze vindt het “lastig” te zeggen of ze die uitleg gelooft.

De D66-leider vindt niet dat haar partij te lang gewacht heeft met het oppakken van de kwestie. Op 31 maart kwam er al een melding bij de vertrouwenspersoon van D66, maar gesprekken met Smeets waren pas na Pasen. Volgens Kaag moest de vertrouwenspersoon eerst toestemming hebben van de melders om het gesprek met Smeets aan te gaan. “Zorgvuldigheid is altijd gepast. Hoor én wederhoor. We hebben zo snel als kon gehandeld.”

Verder benadrukt ze dat D66 kandidaat-Kamerleden meerdere keren interviewt over privézaken die mogelijk gevoelig zijn voor de partij, zoals “schulden of verslaving”. Die procedure heeft de partij al aangescherpt, nadat vorig jaar ook een melding van seksueel wangedrag de partij bereikte. “Maar je bent afhankelijk van wat de kandidaat aan informatie deelt. We zijn geen FBI of politie.” Kaag wil onderzoeken of de procedure nog scherper kan.