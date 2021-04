Kabinet mikt op quarantaineplicht voor reizigers vanaf 15 mei

Het kabinet mikt erop de eerder aangekondigde quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een verhoogd risico op een coronabesmetting op 15 mei te laten ingaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. Op die datum loopt een dringend advies om alleen in dringende gevallen naar het buitenland te reizen af.

Het kabinet komt naar verwachting vrijdag met een wetsvoorstel, waar de Tweede én Eerste Kamer nog wel mee moeten instemmen. De definitieve ingangsdatum hangt af van die parlementaire goedkeuring. Er gaan volgens ingewijden ook nog stemmen op voor invoering eerder dan 15 mei. Dan kunnen vliegverboden van en naar Zuid-Afrika en Latijns-Amerika mogelijk ook eerder worden opgeheven.

Reizigers uit risicogebieden moeten straks bij aankomst naast een negatieve PCR-test ook een quarantaineverklaring overleggen, waarin zij beloven tien dagen in thuisisolatie te gaan. Wie dat niet doet, kan daarvoor een boete krijgen. Ook bij schending van de quarantaineplicht kan een boete of last onder dwangsom worden opgelegd.

Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de boetes. Waarschijnlijk zal die 95 euro gaan bedragen, het bedrag dat ook als sanctie geldt voor overtredingen van andere coronaregels.

De quarantaineplicht gaat waarschijnlijk gelden voor alle landen met een oranje of rood reisadvies, wat nu neerkomt op alle landen van de wereld. Maar ook dat is volgens ingewijden nog onderwerp van discussie binnen het kabinet.