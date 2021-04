Kabinet verdedigt stappenplan en vaccinstrategie in Tweede Kamer

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge debatteren donderdag met de Tweede Kamer over onder meer het voorgestelde ‘openingsplan’, waarmee Nederland uit de coronacrisis moet, en de vaccinatiestrategie. Zij treffen een kritische Kamer, waar net als in de samenleving de irritatie over de corona-aanpak groeit.

Dinsdag kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie over corona een nieuw stappenplan aan, waarin beschreven staat wanneer welke versoepelingen verwacht worden. Hoewel beiden erop hamerden dat alles afhankelijk is van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, staan in het plan concrete data. Zo gaan bij de eerste stap, verwacht op 28 april, de terrassen weer open en op 11 mei zou er binnen weer gesport kunnen worden.

Eerder was er vanuit de Kamer juist kritiek op het hanteren van exacte data in stappenplannen, aangezien deze vaak achteraf aangepast moeten worden. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen, is de kritiek.

Ook is de irritatie groot over keuzes omtrent vaccineren. Zo hekelen meerdere partijen dat mensen onder de 60 geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen.

D66 en de PvdA willen dat zestigminners zelf mogen bepalen of ze het risico willen nemen. GroenLinks-leider Jesse Klaver herhaalt op Twitter zijn pleidooi voor een aparte commissaris voor het vaccinatiebeleid. Hij noemt “het zwabberende vaccinatiebeleid van minister De Jonge funest voor het vertrouwen van de mensen”.

Verder debatteert de Kamer over de zorgbonus. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schetste dinsdag haar dilemma: of een deel van de zorgmedewerkers krijgt 500 euro bonus, of iedereen in de zorgsector ontvangt ongeveer 200 euro.

Het voorstel leidde tot verontwaardiging bij de PvdA en de SP. Zij vinden dat Van Ark ├╝berhaupt meer geld moet uittrekken voor de bonus. “Stop met alle smoesjes. Wees ruimhartig met de bonus en zorg voor structureel betere arbeidsvoorwaarden”, twitterde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken woensdag.