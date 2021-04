Limburgse gouverneur Theo Bovens wil eerder weg

De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) blijft toch niet aan tot er een opvolger wordt benoemd. Hij wil dat er op korte termijn een waarnemend commissaris van de Koning in Limburg word aangesteld. Dat maakte Bovens donderdag bekend na overleg met demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Vorige week vrijdag stapte Bovens op nadat een motie van wantrouwen was ingediend tegen hem en het voltallige college van Gedeputeerde Staten. Ook dat stapte op. Vorige week liet Bovens nog weten aan te blijven tot er een nieuwe gouverneur zou aantreden. Daar komt hij nu op terug.

Naar eigen zeggen heeft hij de afgelopen week diep nagedacht of het goed voor hem en voor Limburg is om als gouverneur aan te blijven. Hij kwam tot het besluit “dat het voor mij vrijwel onmogelijk is om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college”.

Bovens spreekt van een energieslurpend “rouwproces”. Minister Ollongren komt vrijdag naar Maastricht om over de ontstane bestuurscrisis overleg te voeren.

Vanuit de Limburgse staten klonken vorige week verwijten dat Bovens zijn rol als hoeder van de integriteit te weinig waarmaakte. Dit omdat er rond provinciale subsidies aan de Limburgse landschapsinstelling IKL sprake zou zijn geweest van integriteitsschendingen. Het ging daarbij om subsidies die via IKL zouden zijn terechtgekomen bij bv’s van de directeur van de instelling, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. De voor financiĆ«n en natuur verantwoordelijke gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus (beiden CDA) waren enkele weken geleden om die reden al opgestapt. Vorige week diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen de resterende vijf gedeputeerden en Bovens. Die hielden de eer aan zichzelf, waarbij Bovens zou aanblijven tot de nieuwe gouverneur komt. Maar daar ziet hij toch vanaf.

Bovens schrijft in zijn brief aan de Limburgse Staten “met gemengd gevoel” minister Ollongren gevraagd te hebben om in zijn plaats op korte termijn een waarnemer te benoemen. In zijn brief bedankt hij iedereen voor de afgelopen bijna tien jaar dat hij gouverneur van Limburg was.