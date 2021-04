Lockdown Curaçao verlengd tot 30 april

De lockdown op Curaçao, die geldt sinds 24 maart, wordt verlengd tot 30 april. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt. Dat betekent dat de avondklok van 19.00 uur tot 04.30 uur nog de hele maand blijft gelden. Ook mogen alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, de deuren openen.

Het aantal coronabesmettingen is sinds enkele dagen aan het dalen, maar er is nog steeds sprake van een kritieke situatie in het ziekenhuis. Er liggen honderd coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie veertig op de intensive care. Negen patiënten uit Curaçao zijn op de ic op Aruba opgenomen. Normaal heeft het CMC-ziekenhuis op Curaçao een ic-afdeling met zestien bedden. Het aantal doden bedraagt nu 78. Daarmee is het aantal coronadoden in de afgelopen drie weken verdriedubbeld.

Rhuggenaath gaf aan dat de bevolking ook de komende weken zoveel mogelijk thuis moet blijven. Mensen mogen ook de rest van de maand maar twee dagen per week de straat op voor noodzakelijke zaken. Ook wordt iedereen op het hart gedrukt zich te registreren voor vaccinatie. Zo’n 67.000 mensen hebben zich al geregistreerd, meer dan 45.000 personen hebben hun eerste vaccin gehad. Daarvan hebben bijna 13.000 mensen al twee vaccins gehad, zo blijkt uit donderdag bekendgemaakte cijfers.

Daarnaast moet Curaçao zich volgens de minister-president de komende weken voorbereiden op het versoepelen van de maatregelen. Niet alleen omdat er dan weer meer commerciële activiteiten mogelijk zijn. Ook wil Rhuggenaath activiteiten organiseren die te maken hebben met het bevorderen van de gezondheid van de bevolking, zeker na een lange lockdown.

Tijdens de persconferentie werd aangegeven dat als gevolg van de lockdown er helemaal geen toerisme meer is op het eiland. KLM en TUI vliegen nog wel, maar op de vluchten van 14 april zaten er bij elkaar maar 75 personen in twee vliegtuigen, aldus epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Daarbij gaat het voornamelijk om medisch personeel en mensen die een dringende reden hebben om te vliegen. Als de lockdown wordt opgeheven hoopt Curaçao weer toeristen te kunnen ontvangen.