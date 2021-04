MH17-proces hervat, rechtbank beslist over mogelijke schouw

Het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat donderdag verder. Tijdens deze inleidende ronde laat de rechtbank weten of het nodig is om de reconstructie van het vliegtuig in een hangar op de vliegbasis in Gilze-Rijen te bekijken. Als dat het geval is, zal dat eind mei gebeuren. Ook worden eventuele onderzoekswensen besproken. Het is nog niet duidelijk of de zittingsdag vrijdag ook nodig is.

Het Openbaar Ministerie verdenkt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Alleen Oleg Poelatov laat zich verdedigen door advocaten. De andere drie verdachten – Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko – hebben de rechtbank niets laten weten.

Op 7 juni begint naar verwachting de inhoudelijke behandeling van de zeer omvangrijke strafzaak over de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014. Bij de ramp kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel van Malaysia Airlines vertrok van Schiphol met bestemming Kuala Lumpur. Volgens het OM is het toestel boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten met een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Het tv-programma Nieuwsuur meldde afgelopen zondag op basis van afgeluisterde telefoongesprekken dat Doebinski urenlang niet op de hoogte was van het feit dat de separatisten in Oost-Oekraïne een Boeing hadden neergehaald. Minder dan een half uur na het neerhalen van vlucht MH17 hoort Doebinski, destijds hoofd van een spionage- en verkenningseenheid, van zijn handlangers dat zij een Oekraïens gevechtsvliegtuig hebben neergehaald. Het duurt dan bijna twee uur voordat Doebinski ontdekt dat een Boeing is neergehaald.