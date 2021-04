Minister Blok extreem bezorgd over Russische troepen bij Oekraïne

De grote Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne vindt demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) “zeer zorgelijk”. Ook de Tweede Kamer is erg ongerust over de situatie, bleek donderdag tijdens een debat.

Op de Krim en bij de oostelijke grens van Oekraïne zijn volgens de regering in Kiev ongeveer 80.000 Russische militairen met veel materieel samengetrokken. Rusland steunt al jaren separatistische rebellen in het oosten van Oekraïne.

Blok wilde nog niet speculeren over mogelijke stappen tegen Moskou als het ingrijpt in Oekraïne. Maar als Rusland daar gebied gaat annexeren zoals eerder met de Krim is gebeurd moet er een “heel stevig antwoord” komen, zei de bewindsman.

De Kamer maakte duidelijk dat er sancties moeten komen als de Russische troepen in actie komen. Er is een “krachtig signaal” richting Moskou nodig, verklaarde Ruben Brekelmans (VVD). Militaire actie van de Russen moet volgens hem bestraft worden.

Daarbij staan maatregelen tegen pijplijn Nord Stream 2 niet bovenaan zijn lijstje, aldus de VVD’er. Maar hij kan zich wel voorstellen dat die optie op tafel komt als de zaak escaleert. Bij D66, PvdA en GroenLinks staat de pijplijn wel prominent op de mogelijke sanctielijst.

Nord Stream 2 moet Russisch gas naar West-Europa brengen. De pijpleiding die bijna gereed is, komt aan land in Duitsland. De VS dreigen bedrijven die zijn betrokken bij de bouw met strafmaatregelen. Het project zou Europa verdelen en verzwakken en de Russen te veel macht geven.