Ministerie van Landbouw teleurgesteld door uitspraak pulsvisserij

Dat het Europees Hof van Justitie het Nederlandse verzoek heeft afgewezen om het verbod op de pulsvisserij nietig te verklaren, is een “teleurstellende uitspraak”, zegt het ministerie van Landbouw. Ook voor “de betrokken vissers” is het een tegenslag, zegt het ministerie van Carola Schouten.

Schouten stapte eind 2019 zelf naar het Hof in de hoop het verbod terug te draaien. Volgens haar is het verbod niet vastgesteld “op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies”. Maar het hof oordeelt dat de wetgevers (de Europese ministers en het Europees Parlement) een ruime beoordelingsbevoegdheid hebben, en zich niet alleen op wetenschappelijke advies hoeven te baseren.

Het verbod op het gebruik van de elektrische pulskor voor visserij is vastgelegd in een verordening. Bij de voortgangsrapportage hiervan “blijven we pleiten voor deze methode van visserij, die volgens wetenschappelijk onderzoek duurzamer is dan de traditionele boomkor”, zegt het ministerie. Die voortgangsrapportage vindt deze zomer plaats.