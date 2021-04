Nieuwe baas van krijgsmacht geïnstalleerd

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim neemt donderdag het bevel over de Nederlandse krijgsmacht over van luitenant-admiraal Rob Bauer die naar de NAVO vertrekt. De helikopterpiloot Eichelsheim wordt de vijfde Commandant der Strijdkrachten (CDS).

De overdracht vindt plaats in de Ridderzaal op het Binnenhof. Eichelsheim is al ruim anderhalf jaar de plaatsvervanger van Bauer. De Commandant der Strijdkrachten is de belangrijkste adviseur van de minister van Defensie en verantwoordelijk voor de militaire operaties.

Eichelsheim moet het militaire apparaat de komende jaren transformeren in een technologisch hoogwaardige organisatie. De lijnen daarvoor zijn uitgezet in de Defensievisie 2035. Eerder was Eichelsheim de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en directeur operaties van de luchtmacht.