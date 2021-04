Oppositiepartijen willen meer ruimte voor zorgbonus

Het kabinet zou meer geld moeten uittrekken om zorgpersoneel dit jaar een bonus uit te keren. Dat vinden de PvdA, SP en PVV. Elke zorgmedewerker zou het bedrag van 500 euro moeten krijgen dat vorig jaar in het vooruitzicht werd gesteld.

Als blijk van waardering voor hun inzet in de coronacrisis kwam het kabinet vorig jaar met een bonus voor zorgmedewerkers, van 1000 euro. Het idee was om deze uit te keren aan mensen die veel extra werkdruk hadden vanwege de crisis, maar er kwamen veel meer aanvragen door zorginstellingen dan van tevoren werd aangenomen. Daardoor werd het budget overschreden.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) stelde de Kamer daarom eerder deze week voor een keuze voor 2021. Eén mogelijkheid is dat er aan de 500 euro wordt vastgehouden. Dan kunnen binnen het budget zo’n 800.000 zorgverleners die maximaal 1,5 keer modaal verdienen een bonus krijgen. Als elke zorgmedewerker een bonus moet krijgen, slinkt de omvang ervan naar 200 tot 240 euro.

Lilian Marijnissen trok donderdag in het coronadebat de vergelijking met de toegangstesten voor evenementen, waarvoor het kabinet 1,1 miljard euro heeft gereserveerd. “Zwaar gênant”, vindt Marijnissen het, “en een klap in het gezicht van alle zorgmedewerkers”. Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat de bonus van 500 euro naar alle mensen in de zorg moet gaan. Geert Wilders vindt dat minister Van Ark de Kamer voor een vals dilemma heeft gesteld. “Hou op met die gierigheid en geef iedereen die bonus van 500 euro”, aldus de PVV-leider.