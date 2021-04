‘Overheid verspilt gemeenschapsgeld met huidige opzet toegangstesten’

De Nederlandse overheid verkwist veel gemeenschapsgeld met de huidige opzet van toegangstesten. Dat betoogde de advocaat van tientallen commerciële coronatestbedrijven die de Staat en de Stichting Open Nederland voor de rechter hebben gesleept. Volgens hem maken veel commerciële testbedrijven feitelijk geen kans om toegangstests te kunnen uitvoeren. Daardoor dreigt veel geld op te gaan aan het opbouwen van een nieuwe testinfrastructuur, terwijl er al honderden commerciële locaties voor coronatests beschikbaar zijn.

De coronasneltesters eisten in het kort geding in Amsterdam onder meer dat de lopende aanbesteding wordt gestaakt. De deadline voor aanmeldingen verloopt vrijdagmiddag om 12.00 uur en gaat om contracten voor het afnemen van toegangstests vanaf 1 mei.

Voor die aanbesteding zou één testbedrijf, Lead Healthcare, al een onoverbrugbare voorsprong hebben genomen. De Stichting Open Nederland gaf dit bedrijf namelijk eerder zonder aanbesteding opdracht voor de opstartfase met toegangstesten voor evenementen. Daardoor heeft het bedrijf al veel ervaring heeft opgedaan en testcapaciteit opgebouwd.

Stichting Open Nederland verzet zich hevig tegen de aantijging dat Lead Healthcare wordt voorgetrokken. “Dat is stemmingmakerij”, zo zei de raadsvrouw voor de stichting. Dat in de opstartfase van toegangstesten voor één partij werd gekozen, had volgens haar te maken met de haast die geboden is. De behoefte om verantwoord de samenleving open te gooien wordt namelijk met de dag urgenter.

Iedere geïnteresseerde partij kan zich vrijdag nog altijd inschrijven voor de aanbesteding, benadrukte de advocate van de stichting. Het staat daarbij allerminst vast dat Lead Healthcare ook na 1 mei toegangstests zal uitvoeren. “Voor hetzelfde geld worden ze eruit gedonderd”, aldus de advocaat van Stichting Open Nederland.

Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een capaciteit van 400.000 toegangstests per dag in mei. Voor die opschaling is 1,1 miljard euro begroot, waarvan ongeveer 900 miljoen euro via de Stichting Open Nederland wordt uitgegeven.

De rechtbank Amsterdam doet vrijdag uiterlijk om 09.30 uur uitspraak.