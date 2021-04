Politie: steeds meer digitale criminaliteit in Nederland

Er is steeds vaker sprake van digitale criminaliteit in Nederland, meldt de politie donderdag. In het eerste kwartaal van dit jaar zag de politie een verdubbeling van het aantal geregistreerde digitale misdrijven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Met name oplichting via WhatsApp en fraude in online handel springen eruit.

Bij fraude via WhatsApp doet een crimineel zich voor als een bekende van het slachtoffer die vraagt om snel geld over te maken. Bij fraude met online handel betaalt iemand wel voor een product, maar ontvangt diegene vervolgens niets. Dit gebeurde met name veel in december vorig jaar, de feestmaand waarin niet-essentiƫle winkels gesloten waren wegens corona.

De politie stelt vast dat criminelen hun werkterrein verleggen van de fysieke wereld naar internet. Jaarlijks neemt cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit met zo’n 25 procent toe. Met name het groeiende aantal gevallen van oplichting en hacken valt op, aldus de politie.