Politieagent die mogelijk chantabel is, moet dat gaan melden

Agenten die problemen hebben en daardoor mogelijk chantabel zijn, moeten hiervan vanaf volgend jaar melding doen. Te denken valt aan grote financiële problemen of een politiemedewerker met een partner die kwetsbaar is. Als agenten zulke situaties niet melden, zal dit mogelijk gekwalificeerd gaan worden als plichtsverzuim. De politie werkt aan een plan om dit mogelijk te gaan maken, bevestigt een woordvoerder van de politie berichtgeving door Trouw.

Een plan met meerdere aspecten van de bestrijding van corruptie onder agenten wordt opgesteld door de Haagse plaatsvervangend politiechef Paul Entken en wordt over “een à twee maanden gepresenteerd”, aldus de zegsman. Zo werkt de politie ook aan manieren om agenten vaker te screenen met “herhaalonderzoeken”. Daarnaast is het de bedoeling dat de politie automatisch een melding krijgt zodra een medewerker wordt veroordeeld voor een strafbaar feit. Het doel is om corruptie bij politiemedewerkers in een vroeg stadium op te sporen.

De aanleiding voor de actieve bestrijding van corruptie is het zogenoemde Encrochat-onderzoek naar versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen. Tijdens dat onderzoek stuitte de recherche op “pijnlijk zichtbare” signalen van ambtelijke corruptie, aldus de woordvoerder. Vorig jaar noemde politiechef Henk van Essen die signalen zorgelijk en werd een speciaal team opgericht dat zich ermee bezighoudt.

Eind vorige maand werd nog een 37-jarige hoofdagent uit Oost-Nederland aangehouden op verdenking van lekken naar criminelen, na onderzoek van onderschepte berichten via Encrochat. Op die manier zijn minstens zeven agenten opgepakt.

De politie werkt ook aan manieren om ander oneigenlijk gebruik van politie-informatie door eigen medewerkers tegen te gaan. “Zoals iemand die de nieuwe vriend van zijn dochter door de systemen haalt. Of als iemand een huis wil kopen, de buren. Dit mag gewoon niet.”